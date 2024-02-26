بعد مشروع رأس الحكمة.. الحكومة: الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي قبل رمضان (فيديو)

أشاد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بصفقة مشروع رأس الحكمة، الذي يتم تنفيذه عن طريق شراكة مصرية إمارتية، مركدا أن المشروع يدر للدولة مليارات الدولارات.

الإفراج التدريجى عن السلع الموجودة في الجمارك،

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على فضائية الأولى للتليفزيون المصري، مساءالأحد، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالافراج التدريجى عن السلع الموجودة في الجمارك، موضحا انه بداية من شهر رمضان سوف يتم متابعة الالتزام بوضع الأسعار على السلع.

وأكد متحدث مجلس الوزراء أن الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي قبل شهر رمضان 2024، متابعا أن الحكومة تسعى للإفراج التدريجي عن السلع الأساسية قبل شهر رمضان بقضل الأموال التي سيتم توفيرها من خلال مشروع رأس الحكمة.

ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للحكومة ودورها في خفض الأسعار بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي توفر سيولة دولارية كبيرة أدت لتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير.



وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الأحد: " التجار يترقبون تحركات الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة»على الساحل الشمالي الغربي.

وتابع عمرو أديب : "السوق النهاردة بيجربك أخبارك إيه، هل أنت جاد ستلعب بسرعة وتوفر السيولة أم لا، الحق السوق وهو سخن، انزلوا اضربوا السوق يا جماعة، لو اتضرب دلوقتي هيكمل ضرب»، بحسب تعبيره.

وأردف: «مفيش حد في مصر مش عارف إن بابا بعت فلوس.. فيه فلوس جاية تهدي النفوس، استغل وتحرك ونزل حاجات في السوق، افتح بضائع وحرك سياساتك النقدية والحاجات اللي عاوز تعملها قبل العيدية»، .

صفقة رأس الحكمة فرصة عظيمة وجيدة يجب ألا تضيعها الدولة

وشدد على أن صفقة رأس الحكمة فرصة عظيمة وجيدة يجب ألا تضيعها الدولة، مشددًا على أهمية استغلالها بشكل أمثل؛ إذا كانت الحكومة على ثقة في الحصول على 10 مليارات دولار خلال أيام، والـ14 مليارًا المتبقية خلال شهرين.

ولفت إلى أن التجار تحكموا على مدار الفترة الماضية في المواطنين، وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلى الدولار في السوق الموازي، متوجهًا برسالة للمواطن: «دورك تقول للتاجر إيه أنت مش شايف الدولار نزل أد إيه، عاوزين الحاجة حلوة وجميلة ورخيصة».

