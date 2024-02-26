نشرة التوك شو.. بشائر صفقة رأس الحكمة وموعد انخفاض الأسعار

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء تابع، خلال اجتماع اليوم، موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية".

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بشائر صفقة رأس الحكمة.. أحمد موسى يكشف بشرى عن انخفاض الأسعار (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية، وزيادة المتاح منها في الأسواق، وضبط الحصيلة الدولارية.

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لضبط الأسعار.. الحكومة: وضعنا رؤية تدريجية للإفراج عن السلع الاستراتيجية من الجمارك



قال توفيق حميد، الباحث السياسي، أن الضمانة المثلى لإنهاء الصراع في غزة، هو وقف دائم لإطلاق النار، لكن إسرائيل لا تريد الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، لأن حماس ستعتبر ذلك انتصارا لها، وإسرائيل تريد الوصول لنقطة أن حماس ليس لها وجود عسكري.

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باحث سياسي يكشف ملامح صفقة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة (فيديو)



قال المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة، أن هناك مشروعا تنمويا بين مصر وإيطاليا لتصدير 5% من الكهرباء، كبداية قوية تجعل مصر في مقدمة الدول بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

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خبير طاقة يكشف تفاصيل مشروع تنموي جديد بين مصر وإيطاليا (فيديو)



كشف اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، هناك جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في باريس وخرجت بخطوط عريضة على الاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن أزمة كورونا كانت طاحنة، وأصيب فيها الأشخاص الملايين، والوفيات أيضا كانت بالملايين، منوها بأن المصابين بالفيروس يعانون مضاعفات حتى اليوم.

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مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر (فيديو)



أشاد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بصفقة مشروع رأس الحكمة، الذي يتم تنفيذه عن طريق شراكة مصرية إمارتية، مركدا أن المشروع يدر للدولة مليارات الدولارات.

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بعد مشروع رأس الحكمة.. الحكومة: الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي قبل رمضان (فيديو)



قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مرحلة استقرار السكر في الأسواق سوف تأتي بعد إطمئنان المواطن على وجود سلعة السكر في السوق بما يمنع ظاهرة التكالب وسوف تستغرق وقتا أتوقع أن نصل لهذه المرحلة في الفترة القليلة القادمة.

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الغرف التجارية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر وتراجع أسعار السلع (فيديو)



قالت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق، التي تعرضت لحادث أليم بعد قفزها من سيارة أجرة، نتيجة محاولة خطفها من السائق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصل هاتفيا للاطمئنان على ابنتها وتقديم كافة المساعدات لها

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والدة فتاة الشروق تكشف تفاضيل اتصال الرئيس السيسي للاطمئنان على ابنتها (فيديو)

