ارتفاع الأسعار.. نار في بيوت المصريين

موجة غلاء عنيفة ضربت الأسواق المصرية، وعلى إثر ذلك تشهد كافة السلع ارتفاعًا ملحوظًا حتى وصل الأمر أن بعضها تخطى 100%، وبين تلك الارتفاعات المتتالية يبحث المواطن عن مخرج من تلك الأزمة، وظهر ذلك جليًا في التنازل عن الكثير من المأكولات بغية "توفير حياة كريمة" وعدم الاحتياج للآخرين، إنها الأيام وأحكامها التي قد تكون قاسية على قطاع كبير من المصريين، ورغم كل رغم، الجميع يبحث عن حد الكفاف وتوفير ما يسد جوع الأبناء والأسرة.

ارتفاع الأسعار.. غياب للرقابة على الأسواق

وبدأ ارتفاع أسعار السلع في زيادة مطردة خلال الأسبوع الماضي، وجميع من يتحدث الأزمة يلتقط أزمة الدولار، والتي بدورها أحدثت ارتباكًا واضحًا في السوق المصري، وبات ذلك واضحًا في أسعار السلع وزيادتها، وقد ذهب الكثير من المراقبين أن ذلك بسبب آخر وهو غياب الرقابة على الأسواق واحتكار التجار للكثير من السلع بغية بيعها للجمهور بأسعار مضاعفة، وبين ذلك السبب وشح الدولار يعيش المواطن تائهًا يتمتم كل صباحٍ ومساءٍ بالمصاريف المرتفعة، ويسأل ماذا بعد؟.. ماذا أفعل لتوفير حياة كريمة؟.

ارتفاع الأسعار في الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان.. قلق يخيم على المصريين

الكثير من المواطنين يشعرون بقلق بالغ من استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة أننا نقترب من شهر رمضان المبارك، حيث إن ميزانية البيوت المصرية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في ذلك الشهر، مقارنة بباقي أشهر العام، وفي خضم ذلك طالبوا بضرب الدولة بيد من حديد لإحكام الرقابة على السواق والبحث عن حلولًا ناجعة بغية عودة الأسعار لطبيعتها وعدم وجود فجوة بين ما يتقاضى المواطن من راتب شهري، ومصاريف أسرية تفوق ما يحصل عليه رب الأسرة نظير العمل.

مع اقتراب شهر رمضان.. قلقل يخيم على المصريين

التضخم الأساسي في مصر

وتراجع التضخم الأساسي في مصر، إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر، وقد توقع صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.

التضخم الأساسي في مصر

سيدة تبكي.. وارتفاع الأسعار السبب

وتزامنًا مع ما يحدث من ارتفاع للأسعار في الأسواق، الوفد أجرت جولة تفقدية في الكثير من الأسواق لمعرفة الأسعار، والتقت السيدة أ. م. من الوراق شمال الجيزة والتي بدأت حديثها بالبكاء نظرًا لعجزها عن توفير مستلزمات المنزل، حيث قالت: "أنا سيدة أبلغ من العمر 50 عامًا توفى زوجي وترك لي 3 أبناء ولا أعرف كيف أعيش وأوفر لهم المأكل والملبس، ولا أعمل سوى في مسح سلم البيوت، وأتقاضى 10 جنيهات من كل شقة، متابعة: "في شقق كتير مش بترضى تدفع غير 5 بس، ويوم في شغل ويوم مفيش" هروح فين أنا وولادي"، وعند سؤالهًا عن آخر مرة تناولت فيها اللحوم أكدت منذ 4 أشهر لم تتناول سوى أجنحة الفراخ، لأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، ولا تقدر على شراء الوراك أو البانيه.. مختتمة حديثها: "نعيش فقط على الأجنحة، والحمد الله".

مواطن: "بطلنا ناكل لحمة وعايشين على المواسير"

"بطلنا ناكل لحمة وعايشين على المواسير" كان جواب م. ج مواطن يبلغ من العمر 54 عامًا، يقطن كفر طهرمس، في محافظة الجيزة، عند سؤاله عن ارتفاع الأسعار، حيث قال: "والله إحنا تعبنا من الغلاء والناس مش عارفة تعمل إيه في ظل ارتفاع الأسعار، كل حاجة غليت اللحمة زادت وعدت 400 في المناطق الشعبية، الفراخ الكيلو عدى 100 جنيه، السمك سعره ارتفع، طب إيه الحل"، كما أكد أن المواطن يحتاج إلى 15 ألف جنيه مرتب لتوفير حياة كريمة لأسرته.

بيع الللحوم في الأسواق

بنت المطرية: " بناكل فراخ مرتين في الشهر".. أزمة وهتعدي

ومن الوراق وكفر طهرمس، إلى حي المطرية بمحافظة القاهرة، ولقاء السيدة ت.ج. والتي بدأت حديثها قائلة: "كل أزمة هتعدي والبلد هتبقى زي الفل، هو بس الحاجة بقت غالية أوي وفي ناس مش مستحملة ومش لاقية تجيب، وأنا واثقة أن الرئيس هيتدخل وهيخلي الحاجة ترخص زي الأول وأحسن كمان، شدة ومسيرها تزول، مستكملة حديثها قائلة: "بناكل لحمة مرة في الشهر، والفراخ مرتين وعايشين وربنا يصلح الحال".

فراخ بيضاء

نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم كان متوقعًا

وتعليقًا على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن ارتفاع أسعار اللحوم كان متوقعًا خاصة أننا نعاني من وجود عجز في اللحمة الحمراء بنسبة تتخطى 40 % فضلًا عن وزيادة الاستهلاك في الشتاء قبل المواسم والأعياد، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف لا سيما أننا نستورد 70 % من مستلزمات الأعلاف من الخارج.

نقيب الفلاحين حسين أبو صدام

زيادة طفيفة لأسعار اللحوم في شهر رمضان

وتابع نقيب الفلاحين: جميع ما نستورد في ارتفاع مع انخفاض أسعار الجنيه أمام العملات الأخرى، مشيرًا إلى أن اللحوم في شهر رمضان قد تشهد زيادة طفيفة وتصل إلى 450 جنيهًا، وهو ما يستوجب ضبط الأسواق بغية نزول الأسعار.

اللحوم الحمراء

رئيس شعبة الدواجن: الأسعار ارتفعت بشكل غير طبيعي

وعند سؤال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار الدواجن على الجمهور، كشف أن الأسعار ارتفعت بشكل غير طبيعي، ومسلتزمات الإنتاج ارتفعت خلال شهر 10 آلاف جنيه، مضيفًا أن ما يحدث خارج عن ارتفاع نسبة الدولار بالمرة، والذي تسبب في ارتفاع الأعلاف ونقص في الأدوية.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن

رجوع المربين عن الدخول في سوق الدواجن

وأفاد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن الارتفاعات أدت إلى رجوع المربين عن الدخول في سوق الدواجن، مطالبًا باستيراد 150 ألف طن فراخ توضع في الشركة القابضة لتغذية السوق لتحقيق انضباط في السوق خلال استهلاك شهر رمضان.

سوق الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن.. مرهون بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن انخفاض أسعار الدواجن مرهون بانخفاض مستلزمات الإنتاج، وهو ما يؤكد ضرورة زيادة الإفراجات عن المستلزمات، بغية نزول أسعار الدواجن عند بيعها للجمهور.