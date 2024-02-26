"رأس الحكمة" فرصة يجب استغلالها.. عمرو أديب يطالب الحكومة بالتحرك لخفض الأسعار(فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للحكومة ودورها في خفض الأسعار بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي توفر سيولة دولارية كبيرة أدت لتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الأحد: " التجار يترقبون تحركات الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة»على الساحل الشمالي الغربي.

وتابع عمرو أديب : "السوق النهاردة بيجربك أخبارك إيه، هل أنت جاد ستلعب بسرعة وتوفر السيولة أم لا، الحق السوق وهو سخن، انزلوا اضربوا السوق يا جماعة، لو اتضرب دلوقتي هيكمل ضرب»، بحسب تعبيره.

وأردف: «مفيش حد في مصر مش عارف إن بابا بعت فلوس.. فيه فلوس جاية تهدي النفوس، استغل وتحرك ونزل حاجات في السوق، افتح بضائع وحرك سياساتك النقدية والحاجات اللي عاوز تعملها قبل العيدية»، .

صفقة رأس الحكمة فرصة عظيمة وجيدة يجب ألا تضيعها الدولة

وشدد على أن صفقة رأس الحكمة فرصة عظيمة وجيدة يجب ألا تضيعها الدولة، مشددًا على أهمية استغلالها بشكل أمثل؛ إذا كانت الحكومة على ثقة في الحصول على 10 مليارات دولار خلال أيام، والـ14 مليارًا المتبقية خلال شهرين.

ولفت إلى أن التجار تحكموا على مدار الفترة الماضية في المواطنين، وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلى الدولار في السوق الموازي، متوجهًا برسالة للمواطن: «دورك تقول للتاجر إيه أنت مش شايف الدولار نزل أد إيه، عاوزين الحاجة حلوة وجميلة ورخيصة».

وأكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مشروع "رأس الحكمة" يمثل أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعني تحويل الأموال وخصوصًا من العملة الصعبة من الخارج إلى الداخل، ما يؤدي إلى إقامة مشروعات ضخمة وكبيرة جدًا.

"رأس الحكمة" يكون هدفها خلق فرص العمل

وأضاف "باغة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المشروعات مثل "رأس الحكمة" يكون هدفها خلق فرص العمل المختلفة للمواطن المصري، وتُشغّل المصانع والشركات الداخلية، موضحا أن شروط المشروع أنه سيعتمد على منتجات مصرية ومدخلات مصرية.

ونوه بأن تعمير هذه المنطقة جزء كبير يُضاف إلى الأرض المصرية ويزيد من التوطين والتأهيل بالنسبة للعمران والسكان وأتاحت الخدمات للمواطنين في الساحل الشمالي الغربي بفئاته المختلفة، وسيحقق مشروع رأس الحكمة عائدًا كبيرًا ومهمًا للمواطن المصري، من خلال دخول كم كبير من الاستثمارات.

وتابع:" يدخل في غصون 60 يومًا 35 مليار دولار، ما يعمل على تقليل الفجوة التمويلية".