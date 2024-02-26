الغرف التجارية تكشف موعد انتهاء أزمة السكر وتراجع أسعار السلع (فيديو)

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مرحلة استقرار السكر في الأسواق سوف تأتي بعد إطمئنان المواطن على وجود سلعة السكر في السوق بما يمنع ظاهرة التكالب وسوف تستغرق وقتا أتوقع أن نصل لهذه المرحلة في الفترة القليلة القادمة.



وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الأحد: "السكر كانت مشكلته الرئيسية هي مشكلات لوجستية وعندما بدأ تواجد السكر في السوق تهافت عليه المواطنين بغرض التخزين لتعويض فترة شحه وتم طرح 50 ألف طن خلال الايام الماضية تكالب عليها المواطنون بمعدلات تزيد عن معدل الاستهلاك اليومي من السكر البلغه 8 الالاف طن يوميا بمقدار الضعف ".

وعلق أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، قائلا: "صفقة رأس الحكمة أثرت على المناخ العام ككل وهو مناخ إيجابي على مستوى الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين ممن كانوا مستعدين لدخول الاستثمارات في البلد ودراسات الجدوى كانت جاهزة لكن كانوا في انتظار لاجراءات.

وتابع : " بالفعل هؤلاء المستثمرين بدأوا يصلون إلى مصر وبالفعل بالأمس كان هنا في القاهرة اجتماعات مع 150 من قيادات من قطاع المال والاعمال من الاتراك والخليجين ".



وأشار إلى أن احتياجات مصر من السلع الأساسية من الفول والعدس ومستلزمات الإنتاج للسلع الأساسية تبلغ 360 مليون دولار بما يكفي لتغطية الاحتياجات لمدة شهر حتى نهاية رمضان، قائلا:" دول كافيين يعدوني شهر رمضان حتى أخره وهذه إحتياجات وجزء كبير من تلك الاحتياجات تم الافراج عنه وموجود ويجب ان تستمر الافراجات لما بعد رمضان".

انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان

وحول إمكانية انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان، قال “عز” : "رغم الصعوبات الخاصة بالإفراجات عن الفترة الماضية إلا أنها مثلت ميزة لأن جزء كبير من الرصيد من السلع مفرج عنه والجزء الاخر في الموانيء وبالتالي فإن أسعار السلع في الجملة تتماشى كلية مع الدولار، وهناك بعض الانخفاضات لكنها لم تصل إلى قطاع التجزئة.



وأردف أمين عام اتحاد الغرف التجارية: “متأكد أن هناك انخفاض بالأسعار قبل رمضان لعدة أسباب في طليعتها تخزين السلع في الموانيء ومع الإفراجات سوف تنخفض الاسعار، سوف تبدأ على مستوى أسعار الجملة وصولا للتجزئة”