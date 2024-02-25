"إسكان النواب": تجربة مشروع رأس الحكمة ستتكرر 4 مرات (فيديو)

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة سيجذب نوعية جديدة من السياحة غير معتادة القدوم لمصر، خاصة وأن المشروع يشمل مدينة لليخوت، واعداد متنزهات ومنتجعات ترفهية، وهذا من شأنه أن يستقطب شرائح مختلفة من المستثمرين والسياح بإنفاق كبير، وهذا سيحقق ربحية كبيرة بصقفة مستمرة.

وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في نموذج رأس الحكمة نموذج يُدرس لأنه قائم على المشاركة، فالدولة المصرية لم تبع الأرض، وستحصل على 35% من الأرباح بصفة مستمرة من المشروع ، وهذا يعتبر ضمانة للأجيال المقبلة لتحقيق مصادر دولارية مستمرة.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة قائم على نظام التنمية المستدامة، بحيث تتحول إلى واجهة سياحية، يليها منطقة سكنية ومناطق صناعية ومناطق حرة، ولكن بصورة تمكن هذه الحلقات من التواصل مع بعضها البعض، خاصة وأن هذه المنطقة قريبة من الاتصال بأوروبا، وهذا من شأنه ان يحول مصر لمنطقة جاذبة للاستثمار بصورة كبيرة.

من المتوقع أن تتكرر هذه التجربة أربع مرات

ولفت إلى أن هذا المشروع تجربة استثمارية كبرى لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تتكرر هذه التجربة أربع مرات خلال الفترة المقبلة سواء في الساحل أو شرم الشيخ ، وهذا من شأنه أن يُولد الكثير من الدولارات للدولة المصرية.

وأكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مشروع "رأس الحكمة" يمثل أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعني تحويل الأموال وخصوصًا من العملة الصعبة من الخارج إلى الداخل، ما يؤدي إلى إقامة مشروعات ضخمة وكبيرة جدًا.

"رأس الحكمة" يكون هدفها خلق فرص العمل

وأضاف "باغة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المشروعات مثل "رأس الحكمة" يكون هدفها خلق فرص العمل المختلفة للمواطن المصري، وتُشغّل المصانع والشركات الداخلية، موضحا أن شروط المشروع أنه سيعتمد على منتجات مصرية ومدخلات مصرية.

ونوه بأن تعمير هذه المنطقة جزء كبير يُضاف إلى الأرض المصرية ويزيد من التوطين والتأهيل بالنسبة للعمران والسكان وأتاحت الخدمات للمواطنين في الساحل الشمالي الغربي بفئاته المختلفة، وسيحقق مشروع رأس الحكمة عائدًا كبيرًا ومهمًا للمواطن المصري، من خلال دخول كم كبير من الاستثمارات.

وتابع:" يدخل في غصون 60 يومًا 35 مليار دولار، ما يعمل على تقليل الفجوة التمويلية".