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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هاني أباظة يطالب الحكومة بضبط الأسواق

النائب هانى أباظة
النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب

إتهم اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وزارة التموين بالفشل فى ضبط الأسواق، مضيفاً فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، خلال مناقشة  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، أن الشارع يعانى من إرتفاع الأسعار وجهاز حماية المتهلك لايقوم بدورة.

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ووجه "أباظة"الشكر لنائب تنسيقية شبابا الأحزاب وللجنة التشريعية على القانون المعروض مطالبا بمتابعة تنفيذ مواد القانون ولابد أن نخرج من هذا القانون بمنتج يضبط الأسواق.

 

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