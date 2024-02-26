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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقتصادي: مشروع "رأس الحكمة" يحل أزمة النقد الأجنبي

رأس الحكمة
رأس الحكمة

علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد، على الاستفادة من إبرام صفقة مشروع "رأس الحكمة" مع دولة الإمارات يحل أزمة النقد الأجنبي، مشددا على أن مجلس الوزراء وضع خطة للإفراج التدريجي عن السلع داخل الجمارك خاصة السلع الأساسية المتعلقة بالقمح والغذاء والأدوية بمقدار مليار و300 مليون سيتمّ الإفراج عنها.

مشروع رأس الحكمة

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وأوضح "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لضبط السوق وتوفير السلع لرفع العبء عن المواطن خاصة في شهر رمضان، مشددة على أن هناك خطوات جادة من أجل الإفراج عن كل السلع في الجمارك.

وشدد على أن خطوات الدولة تعمل إلى تمويل مستلزمات الإنتاج اللازمة لضخ الإنتاج في داخل الدولة وتيسير التمويلات اللازمة بهدف الحد من الأسعار التي ارتفعت خلال الشهور الماضية بلا مبرر نتيجة احتكار و سلوكيات غير مسئولة وغير وطنية.

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