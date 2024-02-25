الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نصيحة مهمة لحماية الأطفال من الإدمان (فيديو)

الإدمان
الإدمان

حذّر الدكتور أمجد أحمد جبر، استاذ مساعد الطب النفسي، من خطورة الإدمان وتأثيره على مختلف شرائح المجتمع.

txt

ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الإسكندرية

txt

الصحة: توقيع بروتوكول تعاون بين «الأمانة العامة للصحة النفسية» وبرنامج «التحرر من الإدمان والإيدز»

أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن الإدمان لا يميز بين الفئات المختلفة، موضحًا أن الذكور يتعرضون بشكل أكبر للإدمان نتيجة لطبيعتهم المتمردة وتأثير دور الأصدقاء في جذب بعضهم البعض لهذه الظاهرة.

الإدمان ليس مخدرات فقط

وأوضح أن الإدمان ليس مقتصراً فقط على المخدرات، بل يشمل أيضاً الإدمان على القمار والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التدخل السريع لعلاجها وتفادي تحولها إلى عادة مدمرة.

ونصح أولياء الأمور بعدم السماح للأطفال بقضاء فترات طويلة أمام الشاشات، بل يجب تشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاطات الاجتماعية التي تعزز التواصل والسلوك الاجتماعي لديهم.

مواد متعلقة

الغرف التجارية تكشف نسبة التخفيضات في معارض أهلا رمضان (فيديو)

تفاصيل مبادرة “أنتِ منتجة” لزيادة دخل السيدات (فيديو)

خبير علاقات دولية: جهود مصرية لوقف إطلاق في غزة قبل رمضان

والدة فتاة تكشف تفاصيل محاولة اختطاف سائق لها وسقوطها من السيارة (فيديو)

متى تنخفض أسعار السلع بعد توقيع صفقة رأس الحكمة؟

نصيحة مهمة من التموين بشأن الذهب: اصبروا أسبوع (فيديو)

حماس: يوجد أطفال ماتوا جوعًا وإسرائيل غير جادة بإنهاء الاحتلال (فيديو)

اشتباكات خلال مظاهرات ضد نتنياهو في إسرائيل والشرطة تفرقهم بالمياه (فيديو)
الجريدة الورقية