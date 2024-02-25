نصيحة مهمة لحماية الأطفال من الإدمان (فيديو)

حذّر الدكتور أمجد أحمد جبر، استاذ مساعد الطب النفسي، من خطورة الإدمان وتأثيره على مختلف شرائح المجتمع.

أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن الإدمان لا يميز بين الفئات المختلفة، موضحًا أن الذكور يتعرضون بشكل أكبر للإدمان نتيجة لطبيعتهم المتمردة وتأثير دور الأصدقاء في جذب بعضهم البعض لهذه الظاهرة.

الإدمان ليس مخدرات فقط

وأوضح أن الإدمان ليس مقتصراً فقط على المخدرات، بل يشمل أيضاً الإدمان على القمار والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التدخل السريع لعلاجها وتفادي تحولها إلى عادة مدمرة.

ونصح أولياء الأمور بعدم السماح للأطفال بقضاء فترات طويلة أمام الشاشات، بل يجب تشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاطات الاجتماعية التي تعزز التواصل والسلوك الاجتماعي لديهم.