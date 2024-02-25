فوائد صيام رمضان ونصائح لإنقاص الوزن (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية العلاجية، الفوائد الصحية للصيام في شهر رمضان، مؤكدًا أنه يحسن مستوى الكوليسترول والسكر في الجسم والشعور العام بالراحة والنشاط.

ونصح خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "صباح الورد" الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الأحد، ببدء الإفطار بتناول السلطة ثم البروتين ثم النشويات، وبتناول الفواكه أو حلوى رمضان بعد الإفطار بفاصل زمني لا يقل عن ساعتين مع تجنب المبالغة في الجرعات.

نصائح لمواجهة العطش والجوع في رمضان

وحذر من تناول السحور الذي يحتوي على الزيوت والدهون واللحوم الحمراء، مشددًا على ضرورة تضمين السحور خضراوات وألياف وبروتين خفيف مثل البيض أو الزبادي.

وأوضح أن تناول التمر يجب أن يكون بكميات محدودة لمن يرغب في إنزال وزنه أو الحفاظ عليه خلال رمضان.

وفيما يتعلق بممارسة الرياضة في رمضان، أشار إلى أنه يفضل ممارستها قبل الإفطار بساعة أو نصف ساعة، وأوصى بتناول الفواكه بين الإفطار والسحور لتجنب الشعور بالجوع.

وأكد أن أفضل وقت للسحور هو قبل آذان الفجر بساعة، مع التأكيد على تضمين السلطة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء لتجنب العطش خلال الصيام.