تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصي حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، مؤكدة أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية من درجتين إلى 3 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنه المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مدرا هذا الأسبوع، لافتة إلى إن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، كما أن هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

تحذير من انخفاض الحرارة خلال الليل

وأوضحت أن الأجواء في المحافظات الشمالية كالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون دافئة، بينما تكون أجواء مائلة للحرارة في جنوبي الصعيد وسيناء خاصة في فترة النهار مع وجود أشعة الشمس.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل خاصة مع غياب أشعة الشمس بشكل كبير، ويُلاحظ هذا الانخفاض في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، مضيفة أن فرق قيم درجات الحرارة ليلا ونهارا تبلغ 10 درجات، وفي بعض المحافظات تصل إلى 15 درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية كثيفة وصلت في بعض المناطق إلى حد الضباب، وتتواجد على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متوقعة نشاط الرياح في مناطق محدودة كجنوب سيناء وبعض مناطق السواحل الشمالية الغريبة، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال فقط في أقصى غرب البلاد كالسلوم ومطروح، ولن تمتد إلى القاهرة.