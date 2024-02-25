الأحد 25 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل هبوط أول مركبة فضاء للقطاع الخاص على سطح القمر (فيديو)

القمر
القمر

كشف الدكتور محمود شلبية، عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تفاصيل هبوط أول مركبة أمريكية للقطاع الخاص على سطح القمر، مؤكدًا أهميتها الكبيرة في تطوير مجال علوم الفضاء.

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استعراض إنجازات هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

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علاء النهري: القمر "نيكست سات 1" طفرة مصرية في مجال الفضاء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن الرحلة تمثل تطورًا كبيرًا، بعد دخول القطاع الخاص في مجال علوم الفضاء، ما يساهم في تنويع المشاريع وتقديم فرص جديدة للشركات العالمية وتطوير علوم الفضاء بشكل ملحوظ في السنوات القادمة.

استعمار القمر

وأشار إلى أن البشر يخططون لاستعمار القمر، مع عدم تحديد الدولة التي ستكون المستعمر الأساسي، موضحًا أن علوم الفضاء هي التي ساهمت في ظهور الأقمار الصناعية وتطور التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف المحمولة والإنترنت.

وأكد أن مصر تسعى جاهدة لدخول هذا المجال الهام والضخم، مشيرًا إلى أن المركز الرئيسي لوكالة الفضاء الإفريقية يتواجد في مدينة الفضاء بمصر، مؤكداً على الجهود المستمرة لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الفضاء في البلاد.

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