تفاصيل مبادرة “أنتِ منتجة” لزيادة دخل السيدات (فيديو)

كشفت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تفاصيل مبادرة “أنت منتجة”، قائلة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمرأة، وأطلق على 2017 بعام المرأة، لذلك كان من الضروري على وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام بالمرأة في كل الجوانب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه جرى إطلاق مبادرة “أنت منتجة” في كل مراكز الشباب في محافظة الإسكندرية بآن واحد.

هدف مبادرة أنتِ منتجة

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تعليم السيدات كيفية صناعة المنتجات المختلفة التي يرغبن في تعلمها بصورة مجانية، ثم بيعها بمعارض صغيرة سيتم إقامتها في كل مراكز الشباب بالمحافظة.

وأكدت أن كل سيدة أو فتاة تنضم لمبادرة “أنتِ منتجة” تختار الحرفة التي تريد تعلمها، لأغراض خاصة بها، فمثلا فالبعض يريد تعلم صناعة الإكسسوارات لبيعها من أجل زيادة دخل الأسرة، بينما آخريات تفضل عمل إكسسوارات من أجل توفير نفقة شرائها لبناتها، وهكذا.