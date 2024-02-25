خبير علاقات دولية: جهود مصرية لوقف إطلاق في غزة قبل رمضان

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية متواصلة ومحددة، وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح ”، الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الأهداف في قلب تحركات السياسة المصرية، والاتصالات المستمرة بدول العالم من أجل الوصول لحل دائم لوقف إطلاق النار رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى موقف مصر الثابت والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، إذ قدمت أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وفتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح.

مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة:

قرر مجلس الحرب الصهيوني، إرسال وفد إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وجرى اتخاذ القرار بعد أن استمع الوزراء إلى تقارير من المفاوضين، وناقشوا نتائج المشاورات التي عقدت في باريس يومي 23 و24 فبراير مع ممثلي الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن التوصل لاتفاق مع حركة "حماس".

قال موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدرين إن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارًا جديدًا أكثر تفصيلًا لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع في باريس يوم الجمعة الماضي.