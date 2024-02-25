الغرف التجارية تكشف نسبة التخفيضات في معارض أهلا رمضان (فيديو)

أكد الدكتور علاء رامي، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، استعداد المحافظات لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير معارض "أهلاً رمضان" في الأماكن الرئيسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن كل محافظة تمتلك من 3 إلى 5 منافذ، بهدف تغطية أكبر عدد من المناطق في مصر، ما يسهل على المواطنين الوصول إلى السلع الضرورية.

وأكد أن التخفيضات المقدمة في معارض أهلا رمضان قد تصل إلى 30%، مع توقعات بانخفاض أكبر في الأسعار نتيجة لانخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة.

جميع السلع متوفرة في معارض أهلا رمضان

وأشار إلى أن الاتحاد يتعامل المباشر مع الموردين والمصانع بهدف تقليل التكلفة على المواطنين قدر الإمكان في معراض أهلا رمضان، وهو ما يعكس التزامهم بتوفير سلع بأسعار ميسرة.

وطمأن الشعب المصري بأن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة لتغطية كافة احتياجاتهم، موضحًا أنه لا توجد قيود على الكميات المسموح بشرائها للاستخدام الشخصي، مؤكداً أن الهدف هو تلبية احتياجات الفرد وليس التجارة.