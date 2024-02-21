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الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. الغموض يسيطر على شخصية يسرا اللوزي فى "صلة رحم"

مسلسل صلة رحم
مسلسل صلة رحم

تخوض الفنانة يسرا اللوزي بطولة مسلسل "صلة رحم"، ضمن أبرز المسلسلات المنتظرة بالماراثون الرمضاني المقبل 2024.

 

تدور أحداث مسلسل " صلة رحم" حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم

أبطال مسلسل صلة رحم

يشارك في بطولة المسلسل إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، من تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.

 

بوستر المسلسل الذي نشرته الفنانة يسرا اللوزي على صفحتها الشخصية، يحمل طابع الغموض والإثارة، حيث يظهر فيه النجم إياد نصار ومن خلفه كل من يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، وكل منهما حبلى ممسكة ببطنها وتعطي ظهرها للأخرى في إشارة لتنافس ما بينهما أو تشابه بين حالتيهما. وبأسفل البوستر يقف رجل من ظهره في ممر أشبه بممرات المستشفى ليلاً، ليتركنا ذلك في ترقب شديد وانتظار للصراع الذي سيقدمه المسلسل.

 

أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.

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