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الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كزبرة يفجر مفاجأة هدف دخوله السوشيال ميديا"بمثل إني بغني"|غيير اسمه لهذا السبب

كزبرة
كزبرة

كشف الفنان الصاعد كزبرة عن تغيير اسم الشهرة الخاص به لاسمه الحقيقي "أحمد بحر" بسبب دخوله عالم التمثيل، موكداً: أنا بمثل إني بغني، وأنطلق فى عالم الدراما التلفزيونية بمسلسل "كوبرا" بعد نجاحه الكبير فى فيلم "الحريفة".

 

علق كزبرة خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي عن رغبته في نشر إسم العائلة: " اسم العائلة بحر والناس حبت اسم كزبرة، لكن هغيره بسبب التمثيل".

كزبرة

أكد كزبرة بأنه سعى وراء حلمه "التمثيل" منذ بدايته لكنه اتجه للغناء من أجل ظهوره على الساحة معتقداً بأن أحد المخرجين سوف يقوم بأكتشافه، قائلاً : " أنا هدفي الأول كان التمثيل ولجأت للغناء على السوشيال علشان مكنتش عارف أوصل لهدفي، في الأساس كنت عاوز أمثل، لكن لكوني منحدر من منطقة شعبية مكنتش عارف أعمل إيه علشان أمثل، وبدأت أعمل أي حاجة تساعدني زي إني أغني أو أعمل اسكتشات.. أي حاجة المهم حد يشوفني".

 

وأضاف كزبرة، معلقاً: "لجأت للسوشيال ميديا علشان أتشاف، أنا بمثل إني بغني، وحلمي بكر مافهمش أنا عايز أقدم إيه.. وماقدرش أتخانق معاه ده أستاذ كبير، وكان في سوء تفاهم ومفهمنيش أنا حابب أقدم إيه، فحولت الموضوع لسكتش بسيط".

 

من ناحية أخري، شارك كزبرة مؤخرا في فيلم "الحريفة" الذي تلقى نجاحا كبيرا ليصبح أحد أعلى الأعمال المصرية مبيعا في تاريخ السينما، و يضم مجموعة من الشباب الموهوبين في التمثيل، بما في ذلك نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد وسليم الترك وغيرهم، ويتميز بظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بالإضافة إلى اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

فيلم الحريفة

تفاصيل مسلسل كوبرا

أنطلق كزبرة فى عالم الدراما التلفزيونية، خلال مشاركته في مسلسل كوبرا، الذي ينافس به الفنان محمد إمام، بالماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعد نجاحه الأخير في فيلم الحريفة مع الفنان نور النبوي. 

 

يقدم كزبرة في مسلسل كوبرا شخصية سيكا، هذا الشاب الذي يمر بالكثير من الأزمات في العمل، ولكن يحاول التخلص منها، خلال أحداث العمل.

مسلسل كوبرا
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الجريدة الورقية