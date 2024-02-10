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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو سلامة يكشف تفاصيل فيلم "شمس الزناتي البداية": هستخدم نفس موسيقى الفيلم القديم

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته بتعاونه مع النجم الشاب محمد إمام في فيلم "شمس الزناتي" مشيراُ بأنه كان يتمنى العمل معه منذ فترة، وأكد بأنه سوف يقوم بإستعارة نفس موسيقى الفيلم القديم خلال أحداث الفيلم.

فيلم شمس الزناتي البداية

تحدث عمرو سلامة خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM": ، قائلاً: "أنا كنت نفسي اشتغل مع محمد إمام وفعلا شغال معاه دلوقتي وبدأنا نصور فيلم "شمس الزناتي البداية" وهو أحداث ما قبل فيلم شمس الزناتي القديم، وهنستخدم نفس الموسيقى أكيد".

عمرو سلامة 

أضاف عمرو سلامة، قائلاً: "الأحداث مش نفس الفيلم اللي شفناه في التسعينات هو أحداث ما قبل إزاي البطل اتعرف على الناس اللي كانت معاه في الفيلم".

وأوضح عمرو سلامة أن هناك عدد كبير من الفنانين الذين يتمنى العمل معهم منهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا متمنيا أن يعمل معهما.

عمرو سلامة 

أبطال "شمس الزناتي البداية" 

فيلم "شمس الزناتي البداية" بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو سلامة.

 

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة كان فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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الجريدة الورقية