السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

يونس مرسي يطلق كليب أغنية "هفوق لنفسي" برفقة جيلان الزين (فيديو)

أغنية هفوق لنفسي
أغنية هفوق لنفسي

أطلق الفنان الشاب يونس مرسي أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان "هفوق لنفسي"، وتشاركه الديو الفنانة الصاعدة جيلان الزين، وتم طرحه على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

 

وقام يونس بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في شكل فيلم قصير وبشكل مختلف في عدد من اللوكيشنات المختلفة علي مدار يومين متتاليين.

تفاصيل أغنية "هفوق لنفسي" 

أغنية "هفوق لنفسي" من كلمات يحيى مرسي وألحان مصطفى شكري وتوزيع إسلام مونتي وميكس وماستر ماهر صلاح وإخراج مروان مصطفى.

 

تدور فكرة الأغنية حول التمسك بالطموح مهما كانت الصعوبات، والتغلب على الفشل واليأس.

 

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من الأغنية قبل طرحها تقول كلماته: "هفوق انا لنفسي سهل تاني، هقف علي رجلي لسا كتير، قصادي حاجات ومن الضروري هعيد تفكير".

 

من ناحية أخرى، يستعد يونس مرسي لتقديم العديد من المشاريع الغنائية مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار عليها وطرحها خلال صيف 2024.

أغنية هفوق لنفسي
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