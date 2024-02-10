رمضان 2024.. شاهد البوستر التشويقي لمسلسل "بابا جه"

أطلقت الشركة " المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "بابا جه" للفنان أكرم حسني، البوستر الدعائي الأول للعمل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

لعبت الشركة المنتجة للمسلسل علي الجانب التشويقي للجمهور، حيث اطلقت بوسترا غامضا للعمل وعلقت قائلة: "انتظروا مسلسلات رمضان 2024، رمضان يجمعنا شاركنا، تفتكر إيه المسلسل وبطولة مين".

وبشكل غامض، ظهر الفنان أكرم حسني على البوستر دون الكشف عن هوية الشخصية التي يلعبها حاملا العديد من الهدايا.

مسلسل بابا جه

ومن المفترض أن تكشف الشركة المنتجة للعمل خلال أيام عن البرومو الدعائي للمسلسل استعدادا لعرضه.

أحداث مسلسل "بابا جه"

ويظهر أكرم حسني، خلال أحداث مسلسل بابا جه، في دور مدير فندق يتعرض لأزمة مالية بسبب فترة فيروس كورنا، بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

ويواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسله على قدم وساق داخل الديكور الرئيسي للعمل بالشيخ زايد، بقيادة المخرج خالد مرعي.

أكرم حسني

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

آخر أعمال أكرم حسني بموسم رمضان هو مسلسل "مكتوب عليا" والذي شاركه فيه البطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.