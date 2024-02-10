رمضان 2024| بسمة تغيير جلدها بشخصية نعناعة في "مسار إجباري"

تقوم النجمة بسمة بتصوير مشاهدها في مسلسل "مسار إجباري"، الذي من المفترض أن يكون ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني 2024.

يعرض مسلسل "مسار إجباري" عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعدما كشفت الشركة المنتجة عن البوسترات المنفردة للعمل الفني.

تفاصيل شخصية نعناعة في مسار إجباري

نشرت الفنانة بسمة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر منفرد لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل "مسار إجباري"، معلقًة عليها: "مسار إجباري رمضان القادم.. نعناعة ست مختلفة تماما عن اي شخصية لعبتها، يارب تعجبكوا".

أبطال مسلسل مسار إجباري

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل مسار إجباري من بطولة عصام عمر، وأحمد داش، لأول مرة سويًا، بمشاركة الفنانة صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، ومن إخراج نادين خان.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجباري" من 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

ويواصل الكاتب والسيناريست باهر دويدار كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل بالتزامن مع تصويره؛ استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق يحمل كثير من المفاجآت غير المتوقعة، وتجسد الفنانة صابرين خلال "مسار إجباري" شخصية والدة عصام عمر.