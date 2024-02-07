هاني شاكر يطلق أغنية "انسى اللي خان"

أعلن النجم هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، عن طرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "انسى اللي خان" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر هاني شاكر الأغنية قائلاً: "جديد أمير الغناء العربي، هاني شاكر انسى اللي خان".

أغنية بلاد البخت لهاني شاكر

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية "بلاد البخت" والتي حققت ملايين المشاهدات عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" كما نالت اشادات الجمهور وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.