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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم رحلة 404 تتخطى المليون جنيه بالسينمات أمس

فيلم رحلة 404
فيلم رحلة 404

حقق فيلم رحلة 404 للمخرج هاني خليفة إيرادات بلغت مليون و206 آلاف جنيه، أمس الجمعة، بشاشات السينما المصرية، ومن المتوقع أن يواصل الفيلم صعوده في شباك التذاكر خلال الأيام المقبلة.

 

وكان طرح مؤخرًا  البوستر التشويقي الخاص بفيلم  رحلة 404، ومن المقرر عرضه في العالم العربي١ فبراير القادم.

فيلم رحلة 404

تفاصيل فيلم رحلة 404

وظهر التيزر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي  قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.

 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية  وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

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