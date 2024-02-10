رمضان 2024| شاهد بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "فراولة"

أطلقت منصة "watch it" مجموعة من البوسترات المنفردة لابطال مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم، والمفترض طرحه خلال الماراثون الرمضاني 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل فراولة

أبطال مسلسل "فراولة"

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة

"فراولة".. التعاون الثانى بين جيلان علاء ونيللى كريم بعد مسلسل +"فاتن أمل حربى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

مسلسل فراولة