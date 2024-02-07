أسرة فيلم السيستم تحتفل بالعرض الخاص له وسط أجواء حيوية (صور)

احتفل صناع فيلم السيستم بالعرض الخاص له في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، أمس، بحضور مجموعة من نجوم العمل، وأبرزهم: أحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي ومحمد علي رزق ورانيا منصور وميس حمدان.

أحداث فيلم السيستم

وفيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم السيستم

أبطال فيلم السيستم

يذكر أن فيلم السيستم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفى وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وراندا جبر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

فيلم السيستم

بسنت شوقي

نسرين طافش