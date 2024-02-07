الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أسرة فيلم السيستم تحتفل بالعرض الخاص له وسط أجواء حيوية (صور)

صناع فيلم السيستم
صناع فيلم السيستم

احتفل صناع فيلم السيستم بالعرض الخاص له في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، أمس، بحضور مجموعة من نجوم العمل، وأبرزهم: أحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي ومحمد علي رزق ورانيا منصور وميس حمدان.

أحداث فيلم السيستم

وفيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم السيستم 

أبطال فيلم السيستم

يذكر أن فيلم السيستم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفى وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وراندا جبر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

فيلم السيستم 
بسنت شوقي
نسرين طافش 
فيلم السيستم 
txt

ليلى سلمان عن "جريمة منتصف الليل": يلقي الضوء على قضايا مجتمعية

مواد متعلقة

هاني شاكر يطلق أغنية "انسى اللي خان"

إيرادات فيلم "ليلة العيد" على مدار 14 يوم عرض بالسينما

أبو يطلق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "السيستم"

بعد بتر ساقه.. أول ظهور لفادي إبراهيم وتفاصيل لحظاته الحرجة

طه دسوقي يكشف تفاصيل تجربته بمرض التوحد في "حالة خاصة"

إجمالي إيرادات فيلم رحلة 404 منذ طرحه بالسينمات

عودة المكسيكي.. أحمد فهمي ينطلق بتصوير أحدث أعماله الفنية

ليلى سلمان عن "جريمة منتصف الليل": يلقي الضوء على قضايا مجتمعية

الجريدة الورقية