حمدي الميرغني ينطلق بتصوير أولى مشاهده بمسلسل "للأذكياء فقط"

أنطلق الفنان حمدي المرغني، بتصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "للأذكياء فقط"، والذي من المفترض أن يتم طرحه ضمن بالماراثون الرمضاني المقبل 2024.

للأذكياء فقط

نشر حمدي المرغني، صورا من كواليس العمل، معلقاً: "مسلسل للأذكياء_فقط رمضان 2024، إن شاءالله أكون عند حسن ظنكم، والمسلسل يعجبكم"، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

مسلسل للأذكياء فقط

ويتكون مسلسل للأذكياء فقط من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في فترة عرضه برمضان.

أبطال مسلسل للأذكياء فقط

ويشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن، بطولة حمدي الميرغني إلى جانب كل من النجوم رنا رئيس وكريم عفيفي ولم يكشف عن باقي أبطال العمل حتى الآن وهو من تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.