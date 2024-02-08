الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف: الإفراج عن ٦٩٢ شحنة مستوردة بالموانيء و المطارات

بوابة الوفد الإلكترونية

استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية 
تقريرا عن نشاط  المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف   وقال الدكتور أحمد العكازي انه استقبلت افرع المركز بالمواني و المطارات ٦٩٢ شحنة من خامات و اضافات الاعلاف و الاسمدة المستوردة و التي تم اجراء المعاينات الظاهرية و سحب العينات و الافراج عنها فور فتح الشهادات الجمركية لها.


و ذلك عملا بتوجيهات  السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الاراضي بضرورة تقليل وقت اجراءات الافراج الجمركي قدر المستطاع لتلبية احتياجات السوق و تقليل الارضيات و غرامات التأخير. 
و من جهة اخري قام المركز باصدار و تجديد  ٦٥٨ شهادة تسجيل لاعلاف و اضافات اعلاف خلال الشهر الماضي و الجدير بالذكر ان نسبة التسجيلات لانتاج منتجات محلية للسوق المصري و للتصدير قد بلغت ٤٦٧ تسجيلة ٦٠٪؜ مقابل ١٩١ تسجيلة لاعلاف و اضافات مستوردة ٤٠٪؜. 
كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الاقليمي عدد ٣٠٥ شهادة تسجيل لاسمدة و منظمات نمو .
و اجري المركز مايزيد عن ٣٠١٢ تحليل لعينات الرقابة علي مصانع الاعلاف و ٢٢٠٠ تحليل لعينات الافراد و الجهات الخاصة و الباحثين.
و اصدر شهادات تحليل و تداول لعدد ٢١ شحنة تصدير ، هذا و قد تم معاينة و اختبار التجانس لعدد ١٣٥ خط انتاج جديد بسحب و تحليل ٣٦٥ عينة مع قطاع الانتاج الحيواني تمهيدا لاستخراج تراخيص التشغيل. و قد اسفرت مأموريات المرور المفاجئ علي مصانع الاعلاف ١٦ لجنةو ماتم تحليله من عينات  ١٥٥ عينة عن بعض التجاوزات تم ابلاغ قطاع الانتاج الحيواني و شرطة المسطحات عنها لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 
و كان المركز قد استقبل ٣٨ عينة من احراز للنيابة العامة و جمارك المهمل لابداء الرأي الفني و اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
و علي صعيد اخر انهي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلال الاسبوع الاخير من يناير ٢٠٢٤ اجراءات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل ايزو ١٧٠٢٥ .

الجريدة الورقية