المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف: الإفراج عن ٦٩٢ شحنة مستوردة بالموانيء و المطارات

استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

تقريرا عن نشاط المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف وقال الدكتور أحمد العكازي انه استقبلت افرع المركز بالمواني و المطارات ٦٩٢ شحنة من خامات و اضافات الاعلاف و الاسمدة المستوردة و التي تم اجراء المعاينات الظاهرية و سحب العينات و الافراج عنها فور فتح الشهادات الجمركية لها.



و ذلك عملا بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الاراضي بضرورة تقليل وقت اجراءات الافراج الجمركي قدر المستطاع لتلبية احتياجات السوق و تقليل الارضيات و غرامات التأخير.

و من جهة اخري قام المركز باصدار و تجديد ٦٥٨ شهادة تسجيل لاعلاف و اضافات اعلاف خلال الشهر الماضي و الجدير بالذكر ان نسبة التسجيلات لانتاج منتجات محلية للسوق المصري و للتصدير قد بلغت ٤٦٧ تسجيلة ٦٠٪؜ مقابل ١٩١ تسجيلة لاعلاف و اضافات مستوردة ٤٠٪؜.

كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الاقليمي عدد ٣٠٥ شهادة تسجيل لاسمدة و منظمات نمو .

و اجري المركز مايزيد عن ٣٠١٢ تحليل لعينات الرقابة علي مصانع الاعلاف و ٢٢٠٠ تحليل لعينات الافراد و الجهات الخاصة و الباحثين.

و اصدر شهادات تحليل و تداول لعدد ٢١ شحنة تصدير ، هذا و قد تم معاينة و اختبار التجانس لعدد ١٣٥ خط انتاج جديد بسحب و تحليل ٣٦٥ عينة مع قطاع الانتاج الحيواني تمهيدا لاستخراج تراخيص التشغيل. و قد اسفرت مأموريات المرور المفاجئ علي مصانع الاعلاف ١٦ لجنةو ماتم تحليله من عينات ١٥٥ عينة عن بعض التجاوزات تم ابلاغ قطاع الانتاج الحيواني و شرطة المسطحات عنها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

و كان المركز قد استقبل ٣٨ عينة من احراز للنيابة العامة و جمارك المهمل لابداء الرأي الفني و اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.

و علي صعيد اخر انهي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلال الاسبوع الاخير من يناير ٢٠٢٤ اجراءات تجديد الاعتماد الدولي للمعامل ايزو ١٧٠٢٥ .