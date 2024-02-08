القليوبية تعقد اجتماعا مع مجلس إدارة المصنع الحربي ببنها لإقامة مشاريع صغيرة

إستقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء مهندس طارق محمد العباسي - رئيس مجلس إدارة (مصنع 144 الحربي ) ببنها، وذلك لمناقشة إمكانيات التصنيع داخل مجمع المصانع بالشركة لصالح المشاريع المقامة بالمحافظة لاستغلال المنتجات التي يتم إنتاجها بالمصنع، وكذا قطعة أرض على مساحة تقع شرق المصنع على الرياح بالتوفيقي مباشرة، وتطل على كورنيش البر الشرقي الذي تم إنشاؤه من قبل المحافظة.



وجدير بالذكر أن هذه الأرض البالغ مساحتها 13 ألف متر مربع تستخدم كحرم آمن للمصنع من الجهة الشرقية، وتم التنسيق على استغلالها بالتنسيق مع مجلس إدارة المصنع لإقامة مشروعات استثمارية خدمية، بما يحقق رؤية المحافظة والشركة لتطوير الكورنيش لخدمة المواطنين بالمحافظة وإقامة حدائق عامة تماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة، حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضروة استغلال هذه الأرض حتى لاتتحول إلى مكان عشوائي يساء استخدامه ويشوه المظهر الحضاري للكورنيش .



وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من تطوير الكورنيش بالكامل وتوريد عربات متنقلة للطعام، وجاري طرحها للشباب لتكون متنفسا جديدا لأبناء مدينة بنها والمدن المجاورة، وذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في المناطق الخضراء و أماكن التنزه لمواطنيها.



جاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها واللواء حاتم السلكاوي رئيس قطاع الأمن بالمصنع و المهندس محمد عبد البر رئيس قطاع التسويق والمهندس محمود عاطف - مدير المكتب الفني بالمصنع الحربي والسيد محمد جابر الشوربجي - مدير العلاقات العامة بالمصنع الحربي .