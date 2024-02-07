أرقام في مسيرة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش.. مدرب بيراميدز الجديد

أعلنت مجلس إدارة نادي بيراميدز اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وكان قد وصل كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني الكرواتي إلى القاهرة أمس، وتم الاتفاق مع إدارة بيراميدز ورئيس النادي المهندس ممدوح عيدي ومدير التعاقدات عمرور بسيوني، على قيادة نادى بيرامدز برفقة جهازه المعاون إلى التدريبات ظهر اليوم لأول مرة على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لأولى مبارياته الرسمية في 14 فبراير على استاد القاهرة الدولي أمام نادي زد في الدوري الممتاز.

مسيرته كلاعب:

بدايته الكروية كانت من خلال نادي دينامو زغرب "الكرواتي"، قبل ان ينتقل بعدها إلي نادي إنتر زابرشيتش "الكرواتي" في موسم

"1991/1992".

وتنقل بعدها للعديد من الأندية كالتالي:

في موسم "1993/1994" انتقل الى نادي إسترا "الكرواتي"

وفي موسم "1995/1996" انتقل الى نادي بيفيرين "البلجيكي"

وفي موسم "1996/1997" انتقل إلى نادى دينامو زغرب "الكرواتي"

وفي موسم "1999/2000" انتقل إلى نادي تورينو "الإيطالي"

وفي موسم "2001/2002" انتقل إلى نادي سامبدوريا "الإيطالي"

وأعلن اعتزاله في 01/07/2002

مسيرته كمدرب:

بداء مسرته التدريبة مع نادي سلافن بيلوبو (الكرواتي)

في 01/07/2007 إلى 14/05/2008

قادهم في 38 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، بينما خسر في 14 مباراة.

ثم تولي تدريب نادي دينامو زغرب (الكرواتي)

في 05/03/2009 إلى 19/05/2010

قادهم في 57 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 34 مباراة، وتعادل في 12 مباراة ، بينما خسر في 11 مباراة.

ثم تولي تدريب نادي لوكوموتيفا (اليوغوسلافي)

في 14/03/2011 إلى 26/05/2011

قادهم في 9 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 3 مباريات.

ثم تولي تدريب نادي دينامو زغرب (الكرواتي)

في 26/05/2011 إلى 07/12/2011

قادهم في 29 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 8 مباريات.

ثم تولى منصب مساعد المدير الفني لمنتخب كرواتيا

في 30/07/2012 إلى 26/11/2012

لمدة 5 مباريات فقط، تمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة، بينما خسر في مباراة.

ثم تولي تدريب نادي دينامو زغرب (الكرواتي)

في 26/11/2012 إلى 22/08/2013

قادهم في 29 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر في مباراتين.

ثم تولي تدريب نادي ماريبور (اليوغوسلافي)

في 29/08/2015 إلى 29/02/2016

قادهم في 18 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 3 مباريات.

ثم تولي تدريب نادي أضنة سبور (التركي)

في 28/08/2016 إلى 05/12/2016

قادهم في 12 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 1 مباراة، وتعادل في مباراتين، بينما خسر في 9 مباريات.

ثم تولي تدريب نادي النصر (السعودي)

في 01/02/2018 إلى 30/06/2018

قادهم في 8 مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما خسر في مباراتين.

ثم تولي تدريب نادي بني ياس (الإماراتي)

في 01/07/2018 إلى 30/06/2019

قادهم في 26 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، بينما خسر في 8 مباريات.

ثم تولي تدريب نادي النصر (الإماراتي)

في 17/10/2019 إلى 02/02/2021

قادهم في 33 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، بينما خسر في 8 مباريات.