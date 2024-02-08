نوفمبر القادم.. منتدى علمي عن سد الفجوات لاستدامة الإنتاج الحيواني

بجامعة قناة السويس :

أعلن الدكتور سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنطلاق الاستعدادات لعقد المنتدى الدولي "سد الفجوات لاستدامة الإنتاج الحيواني" والذي تنظمه الجامعة في نوفمبر 2024 في رحاب كلية الزراعة جامعة قناة السويس.

وأكد مندور، أن العالم يواجه العديد من التحديات؛ مما يجعل التعاون من أجل استدامة الثقافة، وتعزيز الأمن الغذائي الزراعي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبينما يسعى المجتمع الدولي جاهداً لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة للسكان مع الحفاظ على موارد كوكبنا، فإنه من الضروري أن نعمل معاً بشكل جماعي ونعزز التعاون بين الأفراد، والمجتمعات، والمنظمات والحكومات.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة الدكتور ناصر سعيد مندور وفد كلية الزراعة الذي يترأسه الدكتور محمد يس عميد الكلية، ويضم كل من الدكتور عادل أبو النجا رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة السابق، و الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني ممثلا عن المعهد، والدكتور محسن شكري رئيس أكاديمية البحث العلمي سابقاً، و الأستاذ بالمركز القومي للبحوث ممثلا عن المركز، والدكتور سامي أبو بكر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وسكرتير الجمعية المصرية لعلوم الإنتاج الحيواني ممثلا عن الجمعية، والدكتور أحمد عثمان الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني ممثلا عن القسم، يرافقه الدكتور فخري الهادي الأستاذ المساعد بالقسم.

وخلال اللقاء - أثنى الدكتور ناصر مندور على فكرة المنتدى، واعداً بتوفير الدعم الكامل لنجاحه، مؤكداً أنه مع استمرار الزيادة السكانية، ستكون هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد والابتكار من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، وتحسين سلسلة التوريد العالمية، وتقليل فقدان الأغذية وهدرها، لافتاً إلى أن الكثيرين في المجتمع الدولي يرون أنه من الممكن القضاء على الجوع في الجيل القادم، ويعملون معاً في سبيل تحقيق هذا الهدف.