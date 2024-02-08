الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية لـ 31.2%

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، تراجع  معدل التضخم السنوى لاسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين ليصل الى (31.2% فى  شهر يناير 2024  مقابل ( 35.2%  )  لشهر ديسمبر 2023. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (197.6) نقطة ، وبلغ  معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.7%) لشهر يناير 2024 مقابل (1.2 % )  لشهر ديسمبر 2023 .

وارجع الجهاز أهم أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%) وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.4%)، ، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)،  مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

اشار الجهاز الى  التغير الشهرى خلال شهر  يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023) لاهم المجموعات السلعية حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.3%) وتأتى التغييرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%) ، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%) ،مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)،مجموعة الفاكهة بنسبة (0.4%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(0.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)،

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.4%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)،مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (6.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.6%).


وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً  قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (10.8%) بسبب تغير أسعار  مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.4%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (2.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (7.6%).

كما اشار الجهاز الى التغير السنوي خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023) حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (47.2%) وتأتى التغييرات نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (40.6%)،وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (48.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (58.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (44.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (23.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (51.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (68.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (43.5%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (46.7%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (42.3%).
كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (72.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (50.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (72.7%).

وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (22.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (39.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.1%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (26.1%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (10.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (24.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (10.8%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (35.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (27.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (49.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (31.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (37.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (34.5%).
وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (15.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (10.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.1%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (18.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (32.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.3%).
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (12.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (33.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (21.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (28.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (28.2%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (34.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (34.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (15.5%).
وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (25.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (29.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (45.2%).

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