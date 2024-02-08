حركة تنقلات في قيادات الزراعة بالبحيرة

أصدر المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،القرار رقم ٩٤ بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٤، بحركة تنقلات في القيادات الزراعية بالمحافظة ، والذي تضمن نقل المهندس محمد جمعة سرور القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز أبو حمص ، لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات.

و شمل القرار نقل المهندس حاتم حمدى موسى الشيخ القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات ، لتسيير أعمال الإدارة الزراعية بمركز حوش عيسى ، ونقل المهندس يوسف عوض على الشيخ القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بحوش عيسى ، لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز أبو حمص.

وايضا نقل المهندس ممدوح السيد أبو دنيا القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، لتسيير أعمال مدير إدارة الأراضى والمياه بالمديرية ، ونقل المهندس إسماعيل عبد الستار شريف القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بدمنهور لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار.

وتم تكليف المهندس محمد فتحى عمارة مشرف ادارتى تعاون دمنهور وأبو حمص لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بدمنهور ، ونقل المهندس محمد محمد الصعيدى القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز شبراخيت ،لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز الرحمانية ، ونقل المهندس عماد حمدى جاب الله غازى القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز الرحمانية لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز شبراخيت ، وذلك لحين شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية.