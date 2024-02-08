إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة ،حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 ، والتي أسفرت عن إزالة 55 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 12608 م٢ بنطاق 11 مركز عبارة عن

10 حالات تعد بمساحة 8058 م2 بإيتاي البارود، 6حالات تعد

-بمساحة 1518 م٢ بشبراخيت، 5حالات تعد بمساحة

800 م2 بحوش عيسى، حالتي تعد علي مساحة 740م بوادي

النطرون ، 4 حالات تعد بمساحة 624 م2 برشيد، 4حالات

تعد بمساحة 462 م2 بدمنهور، 4حالات تعد بمساحة 194 م٢

بكوم حماده ، 8 حالات تعد بمساحة 114 م٢ بالدلنجات،3حالات

تعد بمساحة 51 م2 بأبو المطامير، 4حالات تعد بمساحة 740 م٢

بكفر الدوار، 4 حالات تعد بمساحة 23 م2 بالرحمانية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، علي تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة ،لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ، والتصدي لأي شكل من التعديات ، وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة ، وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة ، علي ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة ، لمنع التعدي عليها مرة أخرى ، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.