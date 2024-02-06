تموين الغربية يقيم ندوة بعنوان "مشروع تنمية الأسرة المصرة"

أقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية نوة تثقيفية بعنوان مشروع تنمية الاسرة المصريه ودور لجنه تدعيم دور المرأه في هذا المجال برعاية المهندس محمد ابو هاشم عبد العال وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربية.



وتم شرح عمل ودور المراه في المجتمع في مديرية تموين الغربية بالمشاركة مع مديرية الصحه بالمحافظة.

بحضور الدكتورة عزة كمال مدير ادارة الاعلام الصحي والتربية السكانية وبالتنسيق والتعاون مع ديوان عام المحافظة وبحضور مديرة مركز المعلومات ممثلة عن لجنه تدعيم دور المرأه، وكذلك بحضور مديرة العلاقات العامة بالمديرية والعاملين في هذا القطاع.



وكانت الندوة بعنوان فحصى ومشوره ماقبل الزواج لتتعرف المراه عن كيفيه التعامل مع بناتها حديثي الزواج ومابعد الزواج من الاهتمام بصحة الام و الطفل وتقديم جميع الوسائل لتنظيم الاسرة والاهتمام بصحة الام وتقديم المشورة المناسبة لها حتي يتسني لها تكملة حياتها الاجتماعية في راحة وهدوء.