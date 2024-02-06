الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التموين: لا نتدخل في موعد دخول التجار الأوكازيون أو نسب الخصومات (فيديو)

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

قال أحمد أبو الفضل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الأوكازيون الشتوي 2024 شهد تنسيقًا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية لاختيار المعرض المناسب للفعاليات، وجرى التوافق على يوم الإثنين 5 فبراير 2024.

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الملابس والمنسوجات

وأضاف "أبو الفضل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأنشطة المنخرطة في أوكازيون هذا العام الملابس والمنسوجات، ثم المنتجات الجلدية مثل الأحذية والجلود والأحزمة والأدوات الكهربائية المنزلية والستائر والمفروشات والموكت.

نسب التخفيضات في هذا العام جرى تحديدها من قبل التجار

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: "نسب التخفيضات في هذا العام جرى تحديدها من قبل التجار، وبخاصة أن الوزارة لا تتدخل في أمرين في الأوكازيون، أولا موعد دخول التاجر للأوكازيون، حيث يستمر الأوكازيون شهرا، كما أننا لا نتدخل في نسب الخصم، حيث يفرضها التاجر رغبته المحضة، ولكنه يجب ان يلتزم ببعض المعايير والقوانين التي وضعتها الوزارة في هذا الصدد".
 

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