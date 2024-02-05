أزمة "الخبز" تشتعل.. ووزير التموين "نايم في العسل"

التموين.. كلمة السر التي يلجأ إليها المواطن حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، لكن هذه المرة أصبح الوضع لا يختلف كثيرا، فالسلع التموينية غير متوفرة، بالإضافة إلى طوابير المواطنين أمام بدالي التموين والمخابز.

أزمة كبيرة تشهدها وزراة التموين مع بعض السلع الغذائية كـ"الزيت والسكر"، وذلك لندرتهما وأسعارهما المرتفعة .

أزمة الخبز تشتعل

عادت أزمة الخبز من جديد على الساحة بمختلف محافظات الجمهورية، فطوابير المواطنين أمام المخابز لا نهاية لها، ليس هذا فحسب بل الأبشع من ذلك أن بعض المخابز تُنهى حصتها من صرف الأرغفة المقررة لها قبل صلاة الظهر، وكذا رغيف الخبز “لا يثمن ولا يغني من جوع”.

"رغيف العيش طعمه وحش وصغير جدا، وبنقف بالساعات عشان نقدر ناخد حقنا المقرر لنا في بطاقة التموين".. هكذا سرد المواطنين المصطفين أمام إحدى المخابز بنهاية شارع فيصل شكواهم مع أزمة الخبز التي عادت من جديد بل وتشتعل هذه المرة .

فمن ناحية يشتكي المواطن ومن ناحيه اخرى يشتكي صاحب المخبز وفي النهاية لا تُحل أزمة الخبز، المشهد الأبرز في الشوارع الان الطوابير المصطفة أمام المخابز؛ ولا يعلم أحد بداية ونهاية الأزمة التي تؤرق الشارع المصري بالكامل.

"رغيف العيش أساسي على سفرة كل مصري، لكن للأسف مش موجود، وعشان نحصل عليه بيطلع روحنا".. هكذا أيضا اشتكت مواطنة أثناء وقوفها في الطابور أمام المخبز، كي تحصل على حصتها المقررة لها في الخبز، وكان اليأس والحزن المشهدان الأبرز على ملامح وجهها .

السؤال الذي أجمع عليه كافة المواطنين "يا ترى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عارف بأزمة الخبز دي ولا نايم في العسل ؟ ويا ترى فين الرقابة على بقالين التموين اللي مش متوفر عندهم لا زيت ولا سكر، وأيضا الطوابير بالساعات أمام المخابز ؟"

الخبز السياحي

الخبز السياحي أيضا يشهد أزمة كبير، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز السياحي من 75 قرشا إلى جنيه ونصف وجنيهان في بعض المناطق، دون أي رقيب على هؤلاء الذين يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم .

المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية يرد

من جانبه قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الخبز شأنه شأن السلع الأخرى يتأثر بسعر الصرف قائلا: "الدقيق النهاردة سعره نزل حوالي 2000 جنيه للطن، مؤكداً أن النزول مؤثر وأتوقع من غدًا أن يكون سعر الرغيف معتدل".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية "ON"، أن أسعار الدقيق مؤثرة في أسعار العيش، معقبًا "من بكره هتلاقوا الرغيف معتدل، لو سعره منزلش وزنه هيبقى كويس."

وأشار إلى أن هناك منافسة شديدة بين أصحاب المخابز، قائلا: "الرغيف وزنه كان 50-60 جم في السوق بسعر جنيه ونصف من بكره هيبقى الوزن مابين 70-80 جرام بسعر 1.5 جنيه.

وتابع: "هناك جو منافسة في موضوع العيش الشارع الواحد فيه ثلاثة أربعة مخابز لو واحد منهم تحرك الباقي سوف يتبعه والدقيق الخامة الرئيسية بتطلع وتنزل قدام صاحب المخبز".