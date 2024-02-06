الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

للاعبي مشروع البطل الأوليمبي

في ظهور مميز..مصر تحصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للاثقال

مصر تحصد 6 ميداليات
مصر تحصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للاثقال

حقق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الاثقال نجاحاً كبيراً خلال البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة في مدينة الإسماعيلية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس.

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وزير الرياضة يُشيد بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

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أحمد عبد الرحمن يمثل الإسماعيلي في إفتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

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رئيس الإتحاد الأفريقي لرفع الأثقال يزور النادي الإسماعيلي

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وزير الرياضة يُشيد بنتائج بعثة شباب رفع الأثقال ببطولة العالم في المكسيك

حققت اللاعبة نضال محمد صاحبة الـ 19 عامًا ولاعبة المشروع القومي بدمياط 3  ميداليات في وزن 49 كجم  الميدالية الفضية في منافسات الخطف، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في  النتر والمجموع، كما حصل اللاعب نورالدين محمد زكي صاحب الـ 20 عامًا ولاعب المشروع القومي بأسيوط، على ثلاث ميداليات في وزن 61 كجم، حيث حصد برونزية الخطف و ميداليتين فضيتين في النتر والمجموع.

 

ويتضمن المشروع  انتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028،  بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية،  ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضياً في 13 لعبة يستهدفها المشروع.
 

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الجريدة الورقية