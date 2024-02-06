افتتاح مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الاساسي بقرية بني جري

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء؛ مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الاساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمُقامة على مساحة 430 م من إجمالي 2100م وتتكون من 5 طوابق وتضم 22 فصلاً دراسياً، بتكلفة ماليه 4 مليون و 810 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ، حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، مؤكدا إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي، وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول، وذلك لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إلى الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر إحتياجا، ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف القرى والمراكز والمدن، وذلك لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

وعلى هامش الافتتاح قدمت طالبات قسم التربية الموسيقية عرضاً فنياً واغاني وطنية نالت استحسان الجميع، وحرص المحافظ ومرافقوه على تفقد معرض قسم التربية الفنية والذي يضم اشغالا فنية ومشغولات من الخزف والمعدن مزخرفة وأشكال فنية، ومجسما للمشروعات القومية التي شهدتها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تفقد المحافظ معرض الوسائل التعليمية والذي يضم العينات والنماذج والصور والرسومات والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات، وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم للدراسة والاطلاع وتحسين العملية التعليمية.