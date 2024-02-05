محافظ الغربية يناقش خطة العمل مع رؤساء لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان الخمس الذي تم تشكيلهم لخدمة المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحافظة الغربية والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة الاسرة المصرية في كافة القطاعات من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

جاء ذلك بحضور الاستاذه نجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية ، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور ولاء طارق مدير مركز التدريب بالديوان العام، وجيهان القطان مدير عام مكتب محافظ الغربية.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الانشطة التي قامت بتفيذها كل لجنة مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان وفقا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومؤكدا على أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية.