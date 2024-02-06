محافظ القليوبية يتابع تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز بمخزن بشبين القناطر

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطواريء بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والأستاذ أحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات والكوارث تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر، والمكان عبارة عن اثنين غرفة ودورة مياه بإسم مصلح موسى محمد 54 سنة المقيم بعرب العليقات في الخانكة والذي أصيب بالحادث بعدة جروح وحروق وتم نقله الي مستشفى شبين القناطر المركزي .



وأسفرت الجهود عن استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث بحضور السيد خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومأمور مركز الشرطة وجميع الجهات التنفيذية، حيث تم غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح .



ووجه المحافظ، الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع الحادث وانتشال الجثامين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسرهم ، موجها أيضا وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب لحين تماثله للشفاء باذن الله .