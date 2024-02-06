تدريب على منهجية البحث العلمي فى مديرية الصحة بالفيوم

نظمت ادارة الابحاث الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة شيماء جبيلى -مدير الادارة تدريبا على منهجية البحث العلمى وذلك فى اطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالبحث العلمى وبرعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

موضوعات التدريب

تناول التدريب موضوعات عن كيفية كتابة سؤال البحث - واستعراض انواع الدراسات الاكلينيكية المختلفة الوصفية والتحليلية - الفرق بين الدراسات التلاحظية والتداخلية- كيفية اختيار عينة االبحث و أدوات تجميع البيانات - كيفية البحث فى قواعد البيانات البحثية - استخدام الذكاء الاصطناعى فى الابحاث الاكلينيكية واستراتيجية البحث - طريقة كتابة ورقة بحثية.

تم التدريب على مدار 3 ايام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بالتنسيق مع الدكتورة اسماء شريف -مدير ادارة التدريب.

قام بالتدريب اساتذة من كلية الطب بجامعة الفيوم الدكتورة وفاء يوسف -استاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع والدكتورة شيماء مبروك -استاذ مساعد الصحة العامة والدكتورة اسماء يونس -استاذ مساعد الصحة العامة والدكتور محمد مسعود -استاذ مساعد الصحة العام.

حضر التدريب 41 من منسقى الابحاث بالمستشفيات و الاطباء و الصيادلة و مديرى الادارات وقام بالتنسيق للتدريب منسقى البحث بادارة الابحاث الاكلينيكية بالمديرية الدكتورة اسماء محمد مصطفى رحيم والدكتورة شريهان احمد رضوان



























































