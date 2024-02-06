الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تدريب على منهجية البحث العلمي فى مديرية الصحة بالفيوم

 نظمت ادارة الابحاث الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة شيماء جبيلى -مدير الادارة تدريبا على منهجية البحث العلمى  وذلك فى اطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالبحث العلمى وبرعاية  الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

موضوعات التدريب

تناول التدريب موضوعات عن كيفية كتابة سؤال البحث - واستعراض انواع الدراسات الاكلينيكية المختلفة الوصفية والتحليلية - الفرق بين الدراسات التلاحظية والتداخلية- كيفية اختيار عينة االبحث و أدوات تجميع البيانات - كيفية البحث فى قواعد البيانات البحثية - استخدام الذكاء الاصطناعى فى الابحاث الاكلينيكية واستراتيجية البحث - طريقة كتابة ورقة بحثية.

تم التدريب على مدار 3 ايام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بالتنسيق مع الدكتورة اسماء شريف -مدير ادارة التدريب.

قام بالتدريب اساتذة من كلية الطب بجامعة الفيوم  الدكتورة وفاء يوسف -استاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع والدكتورة شيماء مبروك -استاذ مساعد الصحة العامة  والدكتورة اسماء يونس -استاذ مساعد الصحة العامة والدكتور محمد مسعود -استاذ مساعد الصحة العام.

حضر التدريب 41 من منسقى الابحاث بالمستشفيات و الاطباء و الصيادلة و مديرى الادارات  وقام بالتنسيق للتدريب منسقى البحث بادارة الابحاث الاكلينيكية بالمديرية الدكتورة اسماء محمد مصطفى رحيم  والدكتورة شريهان احمد رضوان


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 










 

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