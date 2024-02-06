الأوكازيون الشتوي 2024.. موعد الانتهاء ونسبة التخفيضات

الأوكازيون الشتوي 2024.. ينتظر الكثير من المصريين موعد بداية الأوكازيون الشتوي لشراء ما يحتاجون من أغراض بأسعار مخفضة في المتناول، حيث أن الأوكازيون الشتوي هذا العام يشهد خصومات كبيرة للغاية، والتي تستمر لمدة شهر عقب انطلاق الأوكازيون أمس الإثنين.

الأوكازيون الشتوي 2024

وفي إطار توفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على اتخاذ جميع الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي 2024، ويشارك في الأوكازيون عدد من المحال التجارية المتنوعة بين محال الملابس والأحذية والأدوات المنزلية والشنط.

نسب تخفيضات الأوكازيون الشتوي2024

وتشارك المحلات في الأوكازيون الشتوي 2024، بتقديم نسب تخفيضات مناسبة، على أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، ومن المقرر أن تصل نسبه التخفيضات الى 50% لبعض المنتجات.

التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون

وأكد معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، أحمد كمال، أنه من المتوقع أن تصل المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون من 3500 إلى 4000 محال تجاري متنوع، مؤكدًا أن توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة، سعر قبل الأوكازيون، وسعر عقب دخول المحال فى الأوكازيون.