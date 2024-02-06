فحص 60 سائق خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.



وحققت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

وفي سياق منفصل تعرض أب واثنين من أبنائه للاصابة ، بحروق جراء حريق شب بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. إصابة أب واثنين من أبنائه في حريق معرض للأثاث المكتبي بشبين القناطر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الانفجار، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

وخلف الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق وأولاده موسي وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقد شهدت منطقة شبين القناطر وبالتحديد بجوار تل اليهودية حادث انفجار أنبوبة، مما أسفر عنه نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة الانفجار، كما أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

حريق معرض للأثاث المكتبي بشبين القناطر

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمركز شبين القناطر مفاده نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة انفجار أنبوبة، كما أنه أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



