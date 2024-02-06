العدل والإحسان في الزواج في حوار بمكتبة الإسكندرية

تُنظِم مكتبة الإسكندرية حوارها السابع بعنوان «العدل والإحسان في الزواج» ضمن سلسلة «حوارات الإسكندرية»، وذلك غدا الأربعاءالموافق 7 فبراير 2024، الساعة الثانية ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير.

يدور النقاش حول الأخلاق والقوانين المتعلقة بالزواج من منظور القرآن والسنة والتراث القانوني الإسلامي والممارسات التاريخية، والقانونالمعاصر، وكيفية دعم العلاقات الزوجية القائمة على المساواة من داخل التراث الإسلامي في ظل النظرة التقليدية للزواج المنعكسة فيالأعراف والتوجهات المجتمعية المتعارف عليها وفي قوانين الأسرة في العديد من السياقات المسلمة، وذلك على الرغم من الاجتهاداتوالتغييرات التي طرأت على مجتمعاتنا في العقود القليلة الماضية.

يفتتح الحوار الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وتديره الدكتورة مروة شرف الدين؛ زميلة زائرة في كلية الحقوق بجامعةهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث به كلٌّ من د. أميرة أبوطالب؛ دكتوراه من كلية العلوم الدينية بجامعة هلسينكي الفنلندية، أعدترسالة الدكتوراه عن مفهوم الإحسان في القرآن، والدكتورة أميمة أبو بكر؛ أستاذة الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة القاهرة، وعضوة مؤسِّسةورئيسة مجلس أمناء "مؤسسَة المرأة والذاكرة"، والدكتورة ملكي الشرماني؛ أستاذة مشاركة للدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسطفي جامعة هلسينكي الفنلندية، والدكتورة هدى السعدي؛ عضوة هيئة التدريس المنتدبة في قسم الحضارة العربية والإسلامية في الجامعةالأمريكية بالقاهرة- مصر، وعضوة مؤسِّسة في "مؤسسة المرأة والذاكرة"، والدكتورة ياسمين أمين؛ القائمة بأعمال المعهد الألماني للأبحاثالشرقية بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن «حوارات الإسكندرية» هي سلسلة من الحلقات النقاشية دشنتها مكتبة الإسكندرية بمبادرة من الأستاذ الدكتور أحمدزايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وهو لقاء دوري يتم من خلاله فتح حوار مفتوح بين المنصة؛ والتي تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين، وبينالحضور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية بأن تكون همزةالوصل بين مسئولي ومثقفي الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية.