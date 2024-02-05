نقيب الفلاحين: فبراير شهر البشائر... طن الفاصوليا انخفض إلى 80 ألف جنيه

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن كل أسعار البقوليات انخفضت انخفاض كبير بعد انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء فانخفض طن الفاصوليا بعدما تخطي الـ100 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه مما يؤكد أن الاستغلال كان السبب الأساسي في ارتفاع الاسعار

ولفت إلى أن كل أسعار السلع في طريقها للانخفاض ليكون ذلك درس قاسي لكل المحتكرين والمستغلين وسعادة لقلوب المستهلكين

وأضاف عبدالرحمن أن الفاصوليا من البقوليات الحساسه واكثر المحاصيل إصابة بالأمراض الفطرية وتنمو عادة في الأجواء الدافئه ولذا يفضل عدم زراعة الفاصوليا مكان الفاصوليا الا بعد 3 سنوات علي الأقل للوقاية من الأمراض الفطرية وكذلك فإن الفاصوليا حساسه للملوحة وحساسة للكالسيوم ولذا لا تزرع في التربة الجيرية وتحتاج إلى أراضي خصبه قليلة الملوحة

وأشار أبوصدام أن الفاصوليا تزرع في عروتين عروة صيفي في شهري فبراير ومارس وتحصد في شهر مايو وعروة خريفية تزرع في أغسطس وسبتمبر وتحصد في نوفمبر وتحصد الفاصوليا أما خضراء بعد 55 يوما أو ناشفة بعد 90 يوما ويمكن زراعتها تحت الأغطية البلاستيكية في شهري اكتوبر ونوفمبر ومن أنواعها نبراسكا وجيزه 3 واكزبرا وبرونكو ونزرع منها بمصر نحو 70 ألف فدان ونصدر أكثر من 12 ألف طن كل عام وينتج فدان الفاصوليا نحو 4 أطنان قرون خضراء ونحو طن فاصوليا في حالة حصادها ناشفة.

وأكد عبدالرحمن انه يتوقع المزيد من انخفاض أسعار الخضروات والبقوليات واللحوم خلال الأيام القليلة القادمة بعد الجهود الحكوميه الكبيرة التي اتخذت للسيطره علي الأسواق وخفض أسعار الدولار في السوق الحر واتجاه التجار للتخلص من مخزونهم بالبيع خوفا من انهيار الأسعار مع وعي المواطنين الذين اتجهوا لترشيد استهلاكهم وزيادة الثقة في الإجراءات الحكومية.