إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22، أسفرت عن إزالة 66 حالة تعدي ، بإجمالى مساحة بلغت 15896 م٢ بنطاق 11 مركز وهي عبارة عن :-

4 حالة تعد بمساحة 6000 م٢ بالمحمودية.

12 حالة تعد بمساحة 3099 م2 بالرحمانية.

2 حالة تعد بمساحة 2000 م2 برشيد.

11 حالة تعد بمساحة 1370 م2 بإيتاي البارود.

6 حالة تعد بمساحة 1310 م٢ بشبراخيت.

4 حالة تعد بمساحة 1290 بوادي النطرون.

9حالة تعد بمساحة 450 م2 بدمنهور.

8 حالة تعد بمساحة 104 م٢ بالدلنجات.

2 حالة تعد بمساحة 90 م٢ بكوم حمادة.

7حالة تعد بمساحة750 م2 بحوش عيسى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،علي تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة ،لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات ،وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وشددت على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.