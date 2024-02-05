محافظ الفيوم يوجه بسرعة صرف مرتبات العاملين بقطاع التشجير

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، كما وجه بسرعة استعجال مرتبات العاملين بالتشجير بمديرية الزراعة بالفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، و جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وعلا عبدالفتاح مسئول الجودة بمؤسسة "مصر الخير"، و محمد على أمين صندوق جمعية "صناع الخير".

الحماية الاجتماعية

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً.

كما استمع المحافظ، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص.

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى عدد من العاملين بقطاع التشجير بمديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لها، بشأن تأخر صرف مرتباتهم، وعلى الفور وجه المحافظ، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لاستعجال صرف مرتباتهم، تخفيفاً للأعباء عن كاهل هؤلاء العاملين، مما يسهم في قيامهم بالأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل، كما وجه المحافظ بسرعة حصر أصحاب الأراضي الزراعية المتضررين من مسار القطاع الكهربائي السريع الذي سيمر من أراضيهم بنطاق محافظة الفيوم، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض اللازم لهم، تبعاً لمساحة كل متضرر ونوعية الأرض والمكون الذى عليها.











