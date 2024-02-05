إرتفاع أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الإثنين 5 فبراير بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير، إرتفاع أسعار بعض الأصناف مع توافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الأحد بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الشوادر والسويقات الفرعية بقرى المحافظة.

وفي أسواق الخضروات شهدت أسعار البطاطس والطماطم ارتفعا طفيفا، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، والطماطم 10 جنيهات، مع إستقرار باقى الأنواع حيث بلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة و25 جنيها لكيلو الليمون، و8 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 6 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 60 جنيها.

إرتفاع أسعار الفاكهة وكيلو الرمان ب35 جنيها في الفيوم

وبلغ سعر كيلو الموز 13 جنيها في أسواق الفاكهة بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 70 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و35 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الإثنين العمومي بمنية الحيط، وسوق الإثنين الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم، وهو ما أدى الى توافر الفاكهة والخضروات بالرغم من إرتفاع الأسعار.