خبير اقتصادي يكشف سبب انهيار الدولار في السوق السوداء (فيديو)

قال الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي، إن السوق السوداء لـ الدولار لم يصبح عليه طلبات في الوقت الحالي، والتجار انكشفوا أمام الجميع؛ بعد توفر الدولار لدى الدولة المصرية، وبالتالي بعد قلة الطلب وزيادة المعروض؛ ينخفض السعر، وهو ما حدث في السوق الموازية.

وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الدولار في السوق السوداء أصبح سلعة تُباع وتشترى، والسلع يحدد سعرها وفق العرض والطلب، وهما العنصران المتحددان في تحديد سعر أي سلعة، لافتا إلى أن سعر الدولار ارتفع في السوق السوداء خلال الأيام الماضية؛ نتيجة رسائل الحكومة بأن الدولة لا يوجد بها دولارات، والموقف صعب للغاية، وهو ما استغله تجار السوق السوداء.

وأوضح أن تجار السوق الموازية حينما سافر أحد المسؤولين إلى أمريكا من أجل الضغط على صندوق النقد الدولي؛ أعطى انطباعا للمضاربين بأن الدولة ليس لديها دولارات، وبدأ تجار السوق السوداء، محاولات، من أجل رفع السعر والتحكم فيه.

ضرب السعر في السوق السوداء

وأشار إلى أن وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر؛ أعطى إشارة إلى إمكانية تخفيض قيمة الجنيه، مما أدى إلى رفع الدولار بشكل غير مبرر، ولكن استثمارات مدينة رأس الحكمة، وضخ دولارات على دفعات للدولة المصرية؛ أدى إلى ضرب السعر في السوق السوداء.

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 3 فبراير، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.