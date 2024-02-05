إرتفاع أسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 5 فبراير بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير، ارتفاع ملحوظا في الأسعار، لدى الجزارين وأسواق بيع الطيور الحية والمجمدة.

وتخطت أسعار اللحوم الحمراء حاجز ال400 جنيها، مع وجود أكثر من تسعيرة لدى الجزارين في الشارع الواحد، وبلغ كيلو لحمة الرأس 300 جنيها لأول مرة.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 103 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 92 جنيه والساسو 118 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيها.

إستمرار موجة ارتفاع الأسعار وكيلو البانيه ب210 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الطيور بلغ سعر كيلو الرومي 135 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 110جنيها والبط البيور والفرنساوي 105 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 107 جنيها وبدون العظم بمبلغ 115جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 105 جنيها والهياكل 60 جنيها والأجنحة 70 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 120 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب125 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بمزارع تربية الدواجن، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إرتفاع أسعار الدواجن تلقائيا، بحوالي 35 جنيها في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 80 جنيها في الكيلو، بعد إرتفاع أسعار اللحوم القائم في الأسواق إلى 180 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين بالفيوم عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، والتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.